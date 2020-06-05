الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية بعد ظهر اليوم وألقى عشرة بالونات حرارية فوق المياه الإقليمية اللبنانية في عرض البحر مقابل مدينة صور ثم غادر الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

وأضاف البيان إن أربع طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب وصولاً إلى صيدا وصور قبل أن تغادر باتجاه الأراضي المحتلة.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان بوقت سابق اليوم أن ثماني طائرات حربية واستطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية الليلة الماضية وفجر اليوم ونفذت طيراناً دائرياً فوق المناطق اللبنانية كافة قبل أن تغادر جميعها باتجاه الأراضي المحتلة.

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