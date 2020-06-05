88 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض “كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا ارتفع بواقع 88 وفاة اليوم مقارنة مع 71 في اليوم السابق.

وكشفت الهيئة أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء في شباط بلغ 33689 حالة وهو ثالث أعلى معدل للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأشارت الهيئة إلى تباطؤ معدل زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة ليسجل 177 حالة مقارنة بنحو 321 حالة أمس ليبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 234013 إصابة في سادس أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.

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