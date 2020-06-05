مصر: النظام التركي يواصل دعم الإرهابيين ونقل الآلاف منهم إلى ليبيا
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن النظام التركي يهدد جهود مكافحة الإرهاب بمواصلته دعم الإرهابيين منددة بمواصلته تجنيدهم وتدريبهم ونقل الآلاف منهم من سورية إلى ليبيا.
ونقل موقع اليوم السابع عن وزير الخارجية المصري سامح شكري قوله :إن تركيا تهدد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بدعمها للمقاتلين الأجانب، مشيراً إلى ان ممارسات النظام التركي تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
وجدد شكري التأكيد على موقف بلاده الداعم للحفاظ على سيادة ووحدة سورية والعراق.
ولفتت العديد من التقارير الإعلامية إلى قيام النظام التركي بإرسال مرتزقته وإرهابييه من سورية إلى ليبيا لتأجيج الوضع الأمني فيها ونهب خيراتها.
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