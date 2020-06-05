مصر: النظام التركي يواصل دعم الإرهابيين ونقل الآلاف منهم إلى ليبيا

PM 10:33 2020/06/4

مصدر عسكري: في تمام الساعة 21,25 من يوم 4-6-2020 قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية باستهداف أحد مواقعنا العسكرية في محيط مصياف، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عدداً منها