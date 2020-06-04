حزب العمل الكوري الديمقراطي يندد بالتصريحات العدائية لبومبيو ضد الصين

ندد حزب العمل الكوري الديمقراطي بالتصريحات العدائية الأخيرة لوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو تجاه بكين والأنظمة الاشتراكية وتدخله في الشؤون الداخلية الصينية.

ونقلت صحيفة رودونغسينوموم الرسمية في كوريا الديمقراطية عن المتحدث باسم القسم الدولي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري الديمقراطي قوله في بيان أمس: “هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بومبيو بالكلام الفارغ بشأن الصين حول قضايا هونغ كونغ وتايوان وحقوق الإنسان والنزاعات التجارية” مضيفاً: إن بومبيو انهمك جداً بالتجسس وتغذية المؤامرات ضد دول أخرى وأصبح جاهلاً جداً لدرجة انه لا يميز من أين تشرق الشمس وأين تغرب.

واستنكر البيان تصريحات بومبيو المعادية للاشتراكية في الصين مشيراً إلى أنها تدل على نواياه العدائية في كوريا الديمقراطية التي يقودها حزب العمل.

وأوضح البيان أن المتظاهرين الساخطين من العنصريين المتطرفين في الولايات المتحدة احتشدوا حتى أبواب البيت الأبيض وهذه حقيقة الولايات المتحدة اليوم، في إشارة إلى محاولة واشنطن التهرب من مشاكلها وسياساتها العنصرية ضد مواطنيها بالهجوم على سياسات الدول ذات السياسات المستقلة.

ولفت البيان إلى أن بومبيو أظهر خلال تصريحاته اعترافه بأن الاشتراكية تصبح أقوى عندما قال: إن الحزب الشيوعي اليوم مختلف عنه منذ قرن ما يظهر قلقه بشأن مستقبل سياسة الولايات المتحدة.

يشار إلى أن بومبيو وصف الصين في لقاء مع وسائل الإعلام الأمريكية في الـ 31 من أيار الماضي بأنها تهديد حقيقي وقال: إن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها في الغرب حتى تجعل العالم في القرن المقبل محكوم من قبل “الديمقراطية الليبرالية الأمريكية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيانغ دعا في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الولايات المتحدة إلى نبذ التحيز الأيديولوجي وتصحيح الأخطاء ووقف أي تدخل في الشؤون الداخلية للصين.

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