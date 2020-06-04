محكمة تابعة لأردوغان تؤيد أحكاماً بالسجن على أعضاء بمنظمة غولن

أيدت محكمة تابعة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقوبات بالسجن المؤبد المشدد على خمسة من أعضاء منظمة فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت في 2016.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن قسم العقوبات رقم 16 من المحكمة العليا نقض أيضاً براءة 17 مدعى عليهم بتهمة العضوية في “مجموعة إرهابية مسلحة” كما شدد حكم المحكمة على أن المدعى عليهم ربما تتم محاكمتهم بتهمة تقديم المساعدة بانتهاك للدستور.

وكانت سلطات النظام التركي أصدرت أمس الأول مذكرات اعتقال بحق 118 شخصاً أغلبيتهم عسكريون ومن قوات الأمن بذريعة صلتهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

ويشن نظام أردوغان منذ محاولة الانقلاب حملة قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.

طباعة