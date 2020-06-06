نوفاك: نتوقع عجزاً في سوق النفط

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، أن تشهد سوق النفط العالمية في يوليو عجزاً بمقدار 3-5 ملايين برميل يومياً من الخام، بفضل تعافي الطلب على الخام وتخفيضات الإنتاج.

وقال نوفاك لوكالة “إنترفاكس” الروسية، إن السوق بدأت في التعافي في أيار الماضي بفضل صفقة “أوبك+” وانخفاض إنتاج النفط في دول أخرى (خارج مجموعة “أوبك+”)، وسيتحقق التوازن في السوق في حزيران الجاري، وقد نشهد عجزاً بمقدار 3-5 ملايين برميل يومياً في تموز المقبل، وذلك بحسب معايير الاتفاق، الذي سيتوصل إليه منتجو “أوبك+”.

وأوضح نوفاك أن الطلب العالمي على النفط انخفض في نسيان الماضي بواقع 25 – 28 مليون برميل يومياً، لكن الطلب في أيار الماضي بدأ بالتعافي وبلغ حجم التراجع 21 مليون برميل يومياً، وبفضل قيام دول مجموعة “أوبك+” بخفض الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يومياً وقيام دول أخرى بخفض الإنتاج بنحو 4 ملايين برميل يومياً فإن الخلل في سوق النفط انخفض إلى مستوى 7 ملايين برميل يومياً.

وأشار إلى أن سوق النفط تشهد حالياً تراجعاً في مخزونات الخام تزامناً مع نمو الطلب لذلك من المتوقع أن تبلغ سوق النفط العالمية مستوى التوازن في حزيران الجاري، على أن يحدث عجز بنحو 5 ملايين برميل يومياً الشهر القادم.

وتنقاش دول مجموعة “أوبك+” حالياً تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية أي ما يعادل 9.7 مليون برميل يومياً لمدة شهر أو شهرين لدعم الأسعار.

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