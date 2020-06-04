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دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة السورية السعودية للاستثمارات السياحية المساهمة المغفلة الخاصة

حضرات السادة المساهمين في الشركة السورية السعودية للاستثمارات السياحية المساهمة المشتركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عملاً بأحكام قانون الشركات السوري والنظام الأساسي للشركة, ندعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده في فندق الفورسيزنز في مدينة دمشق في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الخميس 18/6/2020 للبحث في جدول الأعمال التالي:

سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2018ومناقشته, وسماع خطة العمل للسنة المالية المقبلة. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والحسابات الختامية واتخاذ القرار بشأنهما. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2019 و 2020 وتعيين تعويضاتهم. إقرار مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة. إقرار الأرباح وما يستوجب بناء على اقتراح مجلس الإدارة. تكوين الاحتياطيات. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة. اقرار التعاقد مع شركة بخصوص عقد التشغيل والإدارة تفويض مجلس الإدارة بدراسة العروض المقدمة لاستثمار البوليفارد والتعاقد بهذا الخصوص اقرار العقد الموقع بين الشركة ومحافظة دمشق بخصوص استثمار جزء من الحديقة المجاورة للفندق والبدء بإعداد مخططات التوسع والبدء بالتعاقد لتنفيذ التوسع. مناقشة واتخاذ القرار بخصوص تجديد القرض الموجود لدى شركة المملكة القابضة 5 ك ار. مناقشة واقرار الاجراءات المتخذة سابقاً بخصوص تجديد أثاث ومفروشات الفندق واقرار التبرع بالموجودات القديمة للجمعيات الخيرية.

وفي حال عدم اكتمال النصاب فإن الهيئة مدعوة للاجتماع في الساعة الثالثة من اليوم نفسه وفي المكان نفسه.

وعلى السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة السيد أ أيمن صواف في فندق الفورسيزنز اعتبارا من يوم 1/6/2020 ولغاية افتتاح الجلسة وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها ويجوز التوكيل لحضور الهيئة العامة العادية العادية ضمن الشروط التالية:

للمساهم ان ينيب مساهما اخر عنه بكتاب عادي أو ان ينيب اي شخص اخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية. يجب الا يحمل الوكيل بصفته هذه عددا من الاسهم يزيد عن 10 بالمئة من رأسمال الشركة. يمثل المساهم اذا كان شخصا اعتباريا من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

ويتم تسجيل كتاب التوكيل لاعتماده ويبقى التسجيل لحضور الاجتماع مفتوحاً حتى ساعة انعقاد الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية وغير العادية.

آملين حضوركم جميعا

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ تيسير الزعبي

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