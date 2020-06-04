دعوة لحضور اجتماع الهبئة العامة العادية لبنك قطر الوطني – سورية ش.م.س.غ

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 12 شوال 1441 الموافق لـ 04 حزيران 2020
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شريط الأخبار
اعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في الولايات المتحدة
اتحاد تشيكي: إحراق قوات الاحتلال الأمريكي للمحاصيل الزراعية في سورية جريمة حرب
خريجو «الصيدلة» بدمشق يخشون تغريمهم لتأخر الإدارة بتسليمهم المصدّقات ..!
ماتيس: ترامب يسعى لتقسيم الولايات المتحدة
تواصل الاحتجاجات في أمريكا لليوم التاسع
ركود بالبيع وحركة شبه معدومة في أسواق جبلة
الصحة تتسلم دفعة ثانية من المساعدات الطبية الصينية لمواجهة كورونا
فلاحو السويداء: تكاليف الحصاد كبيرة ومستلزماته قديمة
سياسي تركي: أردوغان فاسد دمر تركيا برمتها
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً في الضفة
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون قبر النبي يوسف
طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء اللبنانية
إرجاء قمة الاتحاد الأوروبي والصين بسبب كورونا
ترامب أقال مفتشاً بوزارة الخارجية شكك بمبررات بيع أسلحة للنظام السعودي
وزير الدفاع الأمريكي يتراجع عن قرار سحب قوات الحرس الوطني من واشنطن