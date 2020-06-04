خريجو «الصيدلة» بدمشق يخشون تغريمهم لتأخر الإدارة بتسليمهم المصدّقات ..!

دمشق - دينا عبد

عدد من خريجي كلية الصيدلة في جامعة دمشق- دورة 2019 يشكون تأخر إدارة الجامعة بتسليمهم مصدقات التخرج، إذ إنه من المفترض استلامها قبل نهاية العام المنصرم، لافتين إلى أنه سيتم تغريمهم بمبلغ قد يصل إلى ما يزيد على 50 ألف ليرة بسبب تأخرهم في استلام المصدقات وسيتم دفع هذه الغرامة مع رسوم النقابة .

وهنا يسأل خريجو الصيدلة: هل هناك قرار رسمي بفرض الغرامة إذا كان موضوع استلام المصدقات خارجاً عن إرادتهم، إذ لم يستطيعوا القدوم لاستلامها بسبب الحظر الذي كان موجوداً للوقاية من فيروس كورونا.

وفي ردها على شكوى الخريجين قالت الدكتورة وفاء كيشي- نقيب صيادلة سورية: تقديراً من نقابة صيادلة سورية لظروف الخريجين الجدد من الصيادلة هذا العام والذين لم يتم تسليمهم مصدقات التخرج من الجامعات حتى الشهر الخامس بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا تم السماح لهم بتسديد الرسوم من دون أي غرامات حتى 15 حزيران الجاري، علماً أنها المرة الثانية التي تمنح فيها نقابة الصيادلة مهلة للخريجين بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم دون أي غرامات.

بدورها أكدت د. جميلة حسيان- عميدة كلية الصيدلة بجامعة دمشق أنه لم يبق سوى عدد قليل من الخريجين الموجودين بالمحافظات والذين لم يستلموا مصدقاتهم بسبب توقف وسائل النقل بين المحافظات للوقاية من فيروس كورونا، وأشارت حسيان إلى أن المصدقات ليست مسؤولية الكلية وحدها فهي تحتاج إلى تدقيق ومتابعة من شؤون الطلاب، مؤكدة أنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك أداء للقسم للخريجين الذين لم يستلموا مصدقاتهم بالتدريج لأننا نراعي التباعد الجسدي للوقاية من فيروس كورونا وحرصاً على السلامة العامة.

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