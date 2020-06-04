ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم، بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام بتسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ الـ 30 من نيسان في الجلسة السابقة.

وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1703.95 دولارات للأوقية الأونصة بعد أن كان تراجع 1.7 بالمئة أمس، بينما صعد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1705.70 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1923.06 دولاراً للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 832.90 دولاراً في حين سجلت الفضة تراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي وهبطت 0.6 بالمئة إلى17.57 دولاراً.

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