اتحاد تشيكي: إحراق قوات الاحتلال الأمريكي للمحاصيل الزراعية في سورية جريمة حرب

أكد اتحاد الشباب الشيوعي التشيكي أن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بحرق المحاصيل الزراعية ونهب النفط والآثار في سورية جريمة حرب.

وأشار الاتحاد في تعليق على موقعه الإلكتروني إلى أن الكثير من الأدلة والمصادر الموثوقة تؤكد أن قوات الاحتلال الأمريكي تقوم بحرق المحاصيل الزراعية للسوريين من خلال افتعال حرائق واسعة ثم تعمد إلى ترهيب المدنيين من خلال طلعات جوية تتم على ارتفاعات منخفضة فوق بيوتهم.

ولفت الاتحاد إلى أن تدمير الزراعة السورية وإحياء أسلوب الأرض المحروقة الذي استخدم في فيتنام “أصبحا الآن الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة في سورية” الأمر الذي يتوجب تقييمه من قبل المنظمات الدولية والقانونية على أنه جريمة حرب.

وكانت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أكدت مؤخراً أن طائرات (أباتشي) تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي بدأت تتعمد منذ اقتراب محصولي القمح والشعير من مرحلة الحصاد برمي البالونات الحرارية أثناء طيرانها على مسافة منخفضة فوق الحقول الزراعية ما تسبب باندلاع عدد من الحرائق في حقول القمح والشعير في عدد من القرى بريف الحسكة في وقت أكد فيه موقع إنترناشونال بزنس تايمز الإخباري بنسخته الصادرة في سنغافورة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أوامر بإحراق المحاصيل الزراعية في سورية.

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