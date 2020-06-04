4 ساعات بين رونالدو “مهووس التدريبات” وزملائه

ذكرت صحيفة” توتوسبورت”، أن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو يحضر كل يوم إلى تدريب اليوفي مبكراً من أجل إجراء مجموعة من التدريبات الفردية قبل 4 ساعات من موعد انطلاق المران مع زملائه.

وأجرى رونالدو مجموعة من الفحوصات المتعلقة بمستواه البدني أظهرت أنه في حالة ممتازة، بل أنه أفضل في الوقت الحالي مما كان عليه قبل فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأرجعت الصحيفة الإيطالية السبب إلى مواظبة النجم البرتغالي على التدريبات المكثفة خلال فترة العزل المنزلي، حتى أنه استأجر استاد “ماديرا” في بلاده ليتدرب بمفرده مع حارس مرمى، بهدف إنهاء الموسم بأعلى لياقة.

وبنى رونالدو النجم السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي، على مدار مسيرته سمعة له بأنه اللاعب الأكثر عملاً بين زملائه في مختلف الفرق.

وسجل رونالدو 25 هدفاً في 32 مباراة في كافة البطولات هذا الموسم، وقاد فريق “السيدة العجوز” لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الوصيف، بالإضافة لبلوغ نصف نهائي كأس إيطاليا وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن منافسات مسابقة الدوري ستعود للحياة في 20 حزيران الحالي، حيث يأمل “الدون” البرتغالي بقيادة اليوفي للقب جديد في المسابقة المحلية.

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