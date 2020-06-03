وفيات كورونا في فرنسا تتجاوز 29 ألفا
ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا بواقع 81 حالة أو 3ر0 بالمئة اليوم ليصل إلى 29021 وهو خامس أعلى معدل وفيات في العالم.
ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الفرنسية قولها إن الزيادة تباطأت وتيرتها مقارنة بأمس عندما ارتفعت الوفيات بنسبة 4ر0 بالمئة كما استمر عدد الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات للعلاج من مرض كوفيد19 في التراجع.
وأودى فيروس كورونا بحياة 380532 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقا لإحصائية جديدة نشرها موقع وورد ميتر الأمريكي أمس.
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