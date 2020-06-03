ضبط عشرة أطنان من المشمش وقمر الدين الفاسد قبل وصولها للاستهلاك في ريف دمشق
ريف دمشق _مركزان الخليل
بعد المتابعة المستمرة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لأسواق المدينة وورود معلومات تفيد بوجود مواد غذائية فاسدة في طريقها للاستهلاك البشري تمكنت عناصر الحماية لدى المديرية من ضبط معمل مربيات و قمر الدين في مدينة المليحة بداخله كمية ٥٣ برميلاً ، زنة البرميل ١٥٠ كغ من مادة برشت المشمش فاسدة وتحوي حشرات ومتغيرة القوام واللون و ذات رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك البشري وكذلك تم ضبط ١٣٧ صندوقاً زنة الواحد ١٥ كغ من قصاصات قمر الدين رائحتها كريهة و ذات لون أسود وذلك بقصد الغش .
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس لؤي سالم أنه بعد ضبط الواقعة وتسجيل المخالفة نظم الضبط التمويني اللازم وأحيل المخالف إلى القضاء موجوداً إضافة لحجز المواد الفاسدة للإتلاف أصولاً وأغلق المعمل بالشمع الأحمر .
وأضاف سالم : خصصت المديرية دوريات متخصصة لمراقبة حركة المواد من حيث الصلاحية ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة وذلك على مدار الساعة وفي كافة أسواق المحافظة.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي