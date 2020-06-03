تشكيل تحالف من 4 دول أوروبية لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا

أعلنت السلطات الهولندية اليوم تشكيل تحالف يضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا بهدف إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الصحة الهولندية قولها في تصريح إن هذه البلدان تدرس العديد من المبادرات الواعدة مع العديد من شركات صناعة الأدوية من أجل إنتاج لقاح داخل الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن الدول الأربع اتفقت على أن النتائج الإيجابية تستلزم استراتيجية واستثمارات مشتركة.

وأضافت الوزارة أن هذا التحالف يهدف لضمان توفير جرعات كافية من اللقاح للبلدان ذات الدخل الضعيف وخاصة في إفريقيا.

كما كانت أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم استئناف اختبارات دواء “هيدروكسي كلوروكين” المضاد لمرض الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي أودى فيروس كورونا بحياة “380532” شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

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