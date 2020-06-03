حضور نسائي مربك في دراما رمضان

ميسون شباني

(إذا كانت ديالا عايشة معكن بالبيت.. كم مرة بتدقو للإسعاف بالنهار.. وكم جهاز ضغط بيكون بالبيت..)؛ كلمات نثرتها الفنانة رنا شميس على صفحتها الخاصة عبر (الفيسبوك) بعد ردود الفعل الكثيرة التي أتتها عن دورها الإشكالي في مسلسل (مقابلة مع السيد آدم)الذي كتب نصه وأخرجه فادي سليم ..

الفنانة شميس التي أثبتت مع توالي الحلقات جدارة في الأداء الحركي والتحكم بالصوت عبر شخصية (ديالا العباس) المحامية الطموحة الباحثة عن الشهرة والمال، والذي استغلّ طمعها الكبير معتصم- السدير مسعود- للاستعانة بها بعد تورطه بقتل حبيبته (سالي) لتساعده في إخفاء بعض من معالمها عن طريق تغيير تقرير الطبيب الشرعي..

ديالا استطاعت بحنكتها ودهائها تقديم نوع من الإثارة بطريقة أكثر إبداعاً وأعمق تأثيراً حاكتها ببراعة الأنثى الذكية عبر شخصيتها المركبة، أزعجت عبرها مشاعر المشاهدين واستفزت أفكارهم وأبقتهم في حالة من التوتر والانتظار، فقد جعلت المتلقي يشارك في الحدث بطريقة تفاعلية عبر تحليل الأحداث والتنبؤ بما سيحدث..

ويدرك كل من شاهد مسلسل (مقابلة مع السيد آدم) مدى اختلافه عن غيره من الأعمال التي تنتمي لنوعية الجريمة والإثارة، خاصة أنه يعتمد في طرحه الدرامي على حقائق سيكولوجية وعلمية، فللأحاجي سحرها الخاص في البحث عن إجابات للحدث المتواتر، ويضيء المسلسل عبر حواراته إحدى الحقائق النفسية الهامة، وهي أن هنالك مسافة كبيرة بين ما تقوله الشخصيات وما تقصده فعلاً، وأن الكلمات قد تصير مجرد أقنعة لها، بينما تنكشف طبيعة هذه الشخصيات بشكلٍ أساسي عبر لغة الجسد، الأمر الذي خلق حالة من الصراع بين سطح المشهد وباطنه، ما يزيد من مساحة التوتر داخل هذه المشاهد ويجعلها أكثر إثارة وهو ما اعتمدته شميس في أدائها..

في مقابل البطولة النسائية التي تتصدرها شميس في العمل تظهر الدكتورة ريتا المتخصصة بعلم النفس التي تتلاعب بأوتار تناقضاتها الفنانة تولين البكري فأجادت العزف بإتقان لافت على محوري الخير والشر وأظهرت مساحات جديدة من شخصيتها؛ استطاع التقاطها بحرفية المخرج فادي سليم، وبدا جلياً الاجتهاد الشخصي المترافق مع انفعالات الشخصية، فاهتمت بالتعمق في الجانب النفسي والسيكولوجي للشخصيات المحيطة بالتعاون مع (د. آدم) الذي لعب دوره بإتقان الفنان غسان مسعود وأجاد ببراعة أدائه وضع المشاهد بوضعية المترقب والدخول في عوالم القضايا الجنائية..

الفنانة كاريس بشار التي تصدرت المشهد الدرامي التلفزيوني عام 2019 في مسلسل (سلاسل دهب) عبر شخصية (دهب)، لم تخرج من نمطية الشخصية الشامية عبر مسلسل (سوق الحرير) فهي محرك الشر للأحداث في العمل ومثيرة للفتن ولم تضف جديداً يذكر على هذا النوع من الشخصيات، فنمطية الأداء ومحدوديته لم ترقيا إلى أدائها في مسلسل (سلاسل دهب) أو إلى سعدية في مسلسل (ليالي الصالحية) أو حتى دلال في (أهل الراية) والتي أظهرت عبرهم عبقرية في تطويع السرد البصري أداءً، وتمكنت من صوغ المونولوج الداخلي عبر حواراتها الداخلية كاشفة عن مساحات جديدة ومتجددة عبر كل شخصية أدتها، وهو شيء لم نشاهده عبر شخصية قمر في مسلسل (سوق الحرير) التي بدت حالة متكررة في الانفعالات والثرثرات النسائية التي عرفت بها الشخصيات النسائية في مسلسلات البيئة الشامية.. سقطة أخرى منيت بها الفنانة كاريس عبر مسلسل (هواجس عابرة) الذي بدا مساحة للتهريج والإسفاف المبتذل والذي لا يليق بسيرة بشار الفنية.

في المقابل حاولت جيني إسبر تصدر الموسم الدرامي عبر مسلسل (يوماً ما ), فالغجرية الباحثة عن الحقيقة لم تستطع فصول الحكاية إقناع المشاهد بحبكتها، وبدا استنساخاً واضحاً لقصة الغجرية العاشقة (كساندرا) من ناحية اللباس وحتى الأداء، إنما بقالب هزيل فالبناء الحكائي للعمل حمّل البطلة أخطاء من ناحية اللهجة والأحداث المتضاربة والمقحمة التي لم تخدم جوهر الفكرة المقدمة، ورغم أن إسبر جنحت في قيادة سفينة الملايين عبر ثلاثين حلقة متتالية ملأتها بالأخطاء اللغوية والجهل المعرفي والثقافي الذي لم تغفره إطلالتها الجميلة خلال الشهر الفضيل.

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