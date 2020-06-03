إيطاليا تسجل 71 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا و 321 إصابة

أعلنت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد 19 قفز بواقع 71 وفاة اليوم مقارنة بنحو 55 في اليوم السابق بينما استقر تقريبا عدد حالات الإصابة الجديدة عند 321 مقارنة بنحو 318 حالة أمس.

وكشفت الهيئة أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء في 21 شباط يبلغ الآن 33601 وهو ثالث أعلى معدل للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 233 ألفا و836 حالة في سادس أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المسجلة اليوم جاءت 237 حالة في منطقة لومبارديا في شمال البلاد التي لا تزال حتى الآن أكثر المناطق تضررا من الوباء في إيطاليا من حيث عدد الإصابات والوفيات وتقع هذه المنطقة التي تسجل ثاني أعلى حصيلة من حيث عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بالقرب من بيدمونت التي سجلت 19 حالة إصابة فقط وتعد ثامن منطقة من عشرين لم يسجل فيها حالات جديدة اليوم.

وأنهت الحكومة اليوم الأربعاء قيودا كانت فرضتها على التنقل بين المناطق رغم شكوى بعض حكام الأقاليم الذين يخشون من أن السماح للمواطنين بالسفر خارج لومبارديا قد ينشر الفيروس في مناطق جديدة بأماكن أخرى في البلاد وانخفضت أعداد الأشخاص المسجلين بإصابتهم بالمرض حاليا في إيطاليا إلى 39297 من 39893 حالة عن اليوم السابق وبلغ العدد في وحدات الرعاية المركزة اليوم 353 مريضا بانخفاض عن 408 أمس الثلاثاء ليستمر بذلك معدل الانخفاض.

ومن بين المصابين بالفيروس أعلن عن تعافي 160938 مقارنة بنحو 160092 مريضا في اليوم السابق.

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