حرمان رباعي تايلاند وماليزيا من المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اليوم أنه أوقف متسابقي تايلاند وماليزيا بعد التأكد من وجود عدد كبير من حالات المنشطات بين اللاعبين المشاركين.

ونقلت رويترز عن الاتحاد الدولي قوله في بيان إن رباعي الدولتين لن يشاركوا في أولمبياد طوكيو بغض النظر عن تغيير موعدها.

وتأجلت الألعاب الأولمبية لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا ومن المنتظر إقامتها في الفترة من 23 تموز إلى الثامن من آب 2021 ويستطيع اتحادا تايلاند وماليزيا استئناف قرار الاتحاد الدولي أمام محكمة التحكيم الرياضية في غضون 21 يوما.

كما فرض الاتحاد الدولي غرامة قدرها 200 ألف دولار على الاتحاد التايلاندي الذي تطوع بالفعل وعلق مشاركاته في كافة أنشطة رفع الأثقال ومن بينها أولمبياد طوكيو بسبب سجله في المنشطات في الفترة الأخيرة.

وسقط ثمانية رباعين تايلانديين ومن بينهم بطلان أولمبيان في اختبارات للمنشطات في بطولة العالم العام الماضي.

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