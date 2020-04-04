في جولة على مشافي السويداء .. الوزير أبو سعد يثني على جاهزية القطاع الصحي في المحافظة

في إطار متابعة الإجراءات الاحترازية الصحية المنفذة في محافظة السويداء تفقد وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية المهندس رافع أبو سعد الاستعدادات والتجهيزات في مشفى الشهيد زيد الشريطي في مدينة السويداء ومشفى الشهيد مؤمن طلايع في قرية سالة.

وعبر الوزير أبو سعد بعد جولته عن ارتياحه لجاهزية المشافي في المحافظة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المحافظة والإجراءات السريعة المتخذة عبر لجنة الطوارئ الدائمة الانعقاد.

وأكد أبو سعد على ضرورة تلافي كل السلبيات مهما كانت صغيرة أو تفصيلية لتكون الأمور بشكلها الأفضل بشكل دائم وخاصة خلال هذه الفترة الحساسة.

واجتمع أبو سعد مع محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي وأعضاء المكتب التنفيذي والجهات المعنية وعرض المحافظ التدابير والإجراءات التي اتخذتها المحافظة تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي والوزارات المعنية على كافة المستويات والعمل على تأمين احتياجات المواطنين والتشدد في قرارات منع التجول التي بدأ أهالي المحافظة يدركون أهميتها ويلتزمون بها.

وأكد مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا خلو المحافظة من أي إصابة بفيروس كورونا، وأن كل القطاع الصحي في المحافظة بكامل الجهوزية ، وعرض الإجراءات الاحترازية المتخذة في مشافي المحافظة للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد، معلناً الجاهزية لأي طارئ.

وبيّن مهنا أن مشفى الشهيد الشريطي يضم قسمين للعزل بسعة ١٣٨ سريراً ، ومشفى الشهيد طلايع المخصص للحجر يتسع لـ ٢٠٠ سرير مع التجهيزات الصحية اللازم، بالإضافة إلى مركز للتأهيل والتدريب التابع لمديرية التربية والمجهّز بـ ٢٢ سريراً .

وعرض مدير مشفى الشهيد مؤمن طلايع في سالة خطة عمل المشفى الذي جهّز ليكون مركزاً للحجر الصحي، معلناً جاهزية المشفى فندقياً وطبياً مضيفاً: إن المشفى خالٍ حتى الآن من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد.