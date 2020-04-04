شهيد جديد من شهداء الواجب من عمال الكهرباء

انضم أمس شهيد جديد إلى القائمة التي تضم الكثير من شهداء الواجب الذين قدمتهم الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة خلال سنوات الأزمة. فقد ارتقى أحد العاملين في الشركة أثناء قيامه بأداء واجبه المهني بإصلاح عطل على أحد خطوط الكهرباء.

وقالت الشركة في بيان تلقى مكتب تشرين في الحسكة نسخة منه: إن العامل يدعى محمد عيفان العبد وقد فقد حياته نتيجة سقوطه من البرج أثناء تثبيته لحزام الأمان عند قيامه يوم أمس الخميس بإصلاح عطل على أحد خطوط التوتر المتوسط لمحطة تحويل مبروكة التي تقع في ريف منطقة رأس العين شمال غرب الحسكة وهي محطة كهرباء وسيطة على خط 230 ك ف أ بين سد تشرين والحسكة.

وكان العامل عبد الله محمود الشعير من دائرة الكهرباء في القامشلي ارتقى شهيداً للواجب في شهر تموز من العام الماضي، نتيجة تعرضه إلى ماس كهربائي أثناء قيامه بعمله في أحد الأحياء التابعة للمدينة. كما ارتقى عامل آخر في الدائرة نفسها شهيداً للواجب في شهر شباط من العام الماضي، نتيجة سقوطه من فوق أحد الأعمدة الكهربائية أثناء عمليات صيانة في الشبكة الكهربائية للمدينة.

وفي منتصف شهر كانون الثاني الماضي أصيب الفني محمد الحنش أحد العاملين في الشركة العامة لكهرباء الحسكة بحروق من الدرجة الثالثة في اليدين والوجه من جراء انفجار اللوحة الكهربائية في محولة التجهيز الواقعة في حديقة الثورة الكائنة مقابل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة الحسكة. ويعود سبب الحادثة إلى الخطوط التبادلية (خط ثاني) في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى وجود تيار كهربائي ضمن اللوحة بعد فصل القاطع العائد لها.