رفض عبدالله مخلوف رئيس نقابة عمال السياحة بدمشق وريفها جملة وتفصيلأ ما أشيع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من شكوى بعض العاملين في منشأة الداماروز عدم قبض رواتبهم.

وقال في تصريح لـ”تشرين”: إن العمال المثبتين تقاضوا رواتبهم كالمعتاد في آخر كل شهر بينما العمال المياومين وعمال الأكسترا

يتم رفع قوائم بهم كأقصى حد ليتقاضوا مستحقاتهم في الخامس من كل شهر… وأوضح مخلوف أن هناك عمالاً حصلوا على إجازات بلا أجر قبل بدء إجراءات التصدي لوباء كورونا وقبل توقيف العمل بالمنشآت والمطاعم السياحية وغيرها ومع ذلك سيتم تعويضهم..

عن التوقف وذلك بموجب توجيهات الحكومة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري بضرورة تعويض العمال في القطاع الخاص والسياحي عن الضرر الناجم عن توقف العمل بموجب الإجراءات الاحترازية الحكومية للتصدي لفايروس كورونا.

وبهذا الصدد لفت رىيس النقابة إلى أن النقابة قامت بحصر أعداد العاملين وخصوصأ في المنشآت السياحية ذات النجمة وتصنيف نجمتين وتسجيل حوالي ألف عامل ليصار إلى تعويضهم بمساعدة مالية حيث شملت القائمة جميع العاملين دون استثناء سواء كان منتسباً للنقابة أو غير منتسب، وقال: نحن مع العامل وهو مسؤوليتنا وتمنى على جميع العاملين المتضررين مراجعة النقابة لتحصيل حقوقهم من قبل أصحاب المنشآت السياحية الخاصة منها ونحن نمثل حقوق العمال أمام الجهات الأخرى.

وتمنى مخلوف على وسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نشر المعلومات بعيد عن إطلاق الإشاعات والتهويل.