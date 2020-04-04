25 ألف طن من القمح الطري هدية جمهورية روسيا إلى الشعب السوري

وصلت مساء أمس إلى مرفأ اللاذقية باخرة محملة بحوالي خمس وعشرين ألف طن من القمح الطري كمساعدة من جمهورية روسيا الإتحادية إلى الشعب السوري.

وأكد المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أنه تم استلام الكمية وإجراء عمليات التعقيم المباشرة للباخرة التي تنقل المادة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة في ظل الظروف الحالية وتم البدء بعملية التفريغ بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بعمليات السلامة والأمان وإجراء كافة التحاليل المطلوبة ومطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة.

وأضاف قاسم : ستوضع الكمية بالاستهلاك المباشر , والأهم أنها تعزز مخازين المؤسسة من المادة والتي بدورها تستهدف تأمين حاجة البلد من رغيف الخبز بصورة مستمرة , علماً أن المخازين في حالة جيدة و وتؤمن كافة احتياجات البلد من الدقيق التمويني المدعوم من الدولة .