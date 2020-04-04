الاقتصاد تصدر قراراً بوقف تصدير الألبان والأجبان والبقوليات والكلور

تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا إيقاف تصدير البقوليات والألبان والأجبان والبيض والكلور وماء الجافيل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بوقف تصدير مجموعة من المنتجات الغذائية إلى جانب اثنين من مستحضرات التعقيم المنتجة محلياً لمدة شهر.

ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم شملت المواد الغذائية التي تم إيقاف تصديرها “البيض والأجبان والألبان والبقوليات المعلبة والمغلفة” إلى جانب منع تصدير مادة الكلور وماء الجافيل إضافة إلى تشميل كل البنود الجمركية التي تتضمن هذه المواد.

وكان الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا قرر إيقاف تصدير هذه المواد لتوفير حاجة السوق المحلية منها وتخفيض أسعارها.

طباعة