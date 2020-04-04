انتخاب كير ستارمر رئيساً لحزب العمال البريطاني
اختار حزب العمال البريطاني المعارض اليوم كير ستارمر لقيادته خلفاً لجيريمي كوربن الذي دامت ولايته خمس سنوات تقريباً على رأس الحزب.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن ستارمر تقدم على كل من “ريبيكا لونغبيلي” و”ليزا ناندي” عضوتي مجلس العموم مشيرة إلى أن أولويته الفورية وفق ما صرح ستكون الاستجابة لدعوة بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية لجميع القادة للعمل معاً لمعالجة أزمة فيروس كورونا.
يذكر أن المحامي ستارمر البالغ 57 عاماً كان مكلفاً منذ 3 أعوام بإدارة ملف بريكست في الحزب.