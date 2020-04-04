غرفة صناعة حلب: قريباً الإعلان عن انتهاء تصنيع المنفسة الصناعية

بين رأفت الشماع أمين سر غرفة صناعة حلب أن الغرفة بالإضافة إلى متابعة عملها في تسهيل عمل الصناعيين وتشجيع الإنتاج في هذه المرحلة الصعبة أطلقت مبادرات عديدة للتصدي ومواجهة وباء كورونا، ولعل أهم هذه المبادرات التوجه نحو تصنيع منفسة صناعية بإمكانات وأيد محلية رغم الحصار الاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيتم الاعلان عن الانتهاء من تصنيع المنفسة عند النجاح في هذه الخطوة الهامة قريباً.

ولفت الشماع إلى أن الغرفة توجهت إلى مساعدة المواطنين في مبادراتها منذ بدء إعلان الحكومة عن إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا، حيث ستقوم لجنة سيدات الأعمال بتوزيع سلل غذائية على عمال النظافة، علماَ أنه سيتم الإعلان عن هذه المبادرة خلال اليومين القادمين، كما سيتم توزيع ألف سلة غذائية على الأحياء الشعبية، بالإضافة إلى أنها قامت بتوزيع ٤ آلاف ربطة خبز على الأحياء الشعبية من خلال لجنة شباب الأعمال في الغرفة، كما وزعت أكثر من ألف بدلة عمل معالجة لعمال مجلس مدينة حلب تقديراً لدورهم الفاعل في مواجهة فيروس كورونا وحمايتهم من الإصابة به، إضافة إلى توزيع كمامات ومعقمات ومطهرات لعمال النظافة والكهرباء والاتصالات.

وبين الشماع أن الهدف من هذه المبادرات تعزيز ونشر ثقافة الوعي بالمسؤولية الإجتماعية وتشجيع الفعاليات الأخرى والمواطنين بالتعاون مع جميع الجهات على إطلاق مبادرات تسهم في حماية المجتمع ومساعدة أبنائه ولا سيما خلال الأزمات.

ورفض أمين سر غرفة صناعة حلب الكلام حول تقصير رجال الأعمال في مواجهة فيروس كورونا، فبالتأكيد هناك كثيرون يقومون بالأعمال الخيرية الإنسانية بالخفاء ولا يرغبون بإظهار أعمالهم للرأي العام، مشيراً إلى أنه في هذا الوقت لا يفترض إلقاء اللوم وتوجيه الانتقاد بل يتوجب تعاون وتكاتف جميع الجهات مع تشجيع كل الفعاليات المجتمعية والاقتصادية على إطلاق المبادرات، كل حسب إمكاناته وقدراته والتحدث بمنطق إيجابي في ظل انتشار هذه الوباء العالمي، وخاصة أن العديد من الأشخاص لا يعرفون السبيل الصحيح لتقديم المساعدات المطلوبة، بالتالي حينما يرون أن غرفة الصناعة بحلب أو غيرها تطلق هذه المبادرات المجتمعية سيبادرون حتماَ إلى مد يد العون والمساعدة في هذا الإطار والتوجه نحو دعم المواطنين بالطرق المناسبة.