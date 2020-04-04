رياضيو ألعاب القوى يتدربون عن بعد حفاظاً على لياقتهم البدنية

دفع “فيروس كورونا” الكثير من الرياضيين الابتعاد عن النشاط الرياضي والظهور في الملاعب والجلوس في المنزل كإجراء وقائي، ولكن الجلوس في المنزل ممل إلى درجة كبيرة وخاصة لدى الرياضيين الذين اعتادوا على الحركة الدائمة ، ولكن وعلى مبدأ المثل القائل ” أمرين أحلاهما مر” كان الجلوس في المنزل ، فكيف يقضي الرياضي وقته الطويل في المنزل.. و كيف يحاول التخفيف من آثار العزل المنزلي ؟

صاحب الإنجازات العديدة في ألعاب القوى وأهمها الميدالية الذهبية في أولمبياد موسكو للشباب عام 1998 في روسيا، والذي يعمل حاليا مدرباً للفئات العمرية الصغيرة هاني مرهج تحدث لتشرين عن ذلك بقوله :

منذ فترة شهروقبل ظهور وباء “الفيروس كورونا” المستجد كنت اتواجد مع لاعبي المنتخب لألعاب القوى للمسافات القصيرة والحواجز في مدينة جبلة ، حيث مكان سكنهم ، وكنت أقوم بتدريبهم بشكل يومي ، ولكن بسبب هذا الوباء تم أيقاف النشاط الرياضي بشكل عام ، وكرياضيين التزمنا بهذا القرار الذي لاشك أنه يضر بلاعب ألعاب القوى رياضياً لأنه مطلوب منه التدريب اليومي لزيادة مقدراته الفنية والبدنية ، ولكن تبقى سلامة اللاعبين أهم من التدريب والإنجاز ، وحاليا أتابعهم بشكل يومي عبر التواصل الاجتماعي، وأقدم لهم النصائح من أجل المحافظة على لياقتهم البدنية في منازلهم حيث يتدربون تدريبات لياقة عامة لكي لا يفقدوا لياقتهم نهائياً ، وحتى يتسنى لهم العودة إلى التدريب من جديد.

وعن كيفية التعامل مع الظروف الحالية قال: موجود في البيت مع العائلة مثل أي مواطن سوري يأخذ جميع احتياطاته من التعقيم الوقائي الذي أقوم به على أكمل وجه ولا أخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى . وأتواصل مع اللاعبين المشرف على تدريبهم عن بعد ، وأتمنى أن نجتاز هذه الأزمة وتعود الحياة. إلى طبيعتها وتكون سوريا وأهلها بخير .

وعن نصيحته للاعبين في هذه الظروف قال: أنصح كافة الرياضيين بالتعليمات الوقائية وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى لكي نتخطى جميعاً هذه الأزمة، وأن يمارسوا الرياضة قدر المستطاع ضمن منازلهم وعدم الانقطاع وتقوية المناعة لديهم.

وعن خططه المستقبلبة قال: نعمل من أجل عودة اللاعبين إلى التدريب بعد زوال هذه الغمة ، وعودة النشاط الرياضي إلى الملاعب , وتجهيز اللاعبين للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية القادمة.

وعن إنجازاته الأخيرة كمدرب قال: كانت آخر إنجازتي كمدرب هي بطولة غرب آسيا للناشئين والناشئات في لبنان ٢٠١٩ حيث تمكنت اللاعبة أية رحية من الفوز بذهبية ١٠٠م_حواجز وذهبية ٤٠٠م_حواجز وتحقيق رقم جديد في البطولة ، واللاعب زين اسماعيل برونزية ١١٠م_حواجز، ورقم سوري جديد و فضية ٤٠٠م_حواجز ،إضافة لتحقيق ثلاث ميداليات برونزية في سباق التتابع للأناث.

وعن أجمل اللحظات الرياضية الذي عاشها وأصعبها قال :

أجمل اللحظات التي عشتها عند حصولي على الميدالية الأغلى في حياتي هي ذهبية أولمبياد موسكو للشباب. أما أصعب المواقف عند فخسارتي ذهبية البطولة العربية.