تشهد بعض صالات فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية ازدحاماً ملحوظاً من المواطنين الراغبين بالحصول على المواد المدعومة بوساطة البطاقة الإلكترونية بشكل مخالف وصريح للإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا وحتى إن العدد القليل من المواطنين يرتدون الكمامات أو القفازات باستثناء العاملين في صالات (السورية للتجارة) فهم ملتزمون بشروط الوقاية بحسب مشاهدات اليوم في بعض الصالات.

ففي صالة (السورية للتجارة) في حي المشروع السابع بالمدينة كان مشهد الازدحام وعدم انتظام الدور آو ترك مسافة بين الأشخاص مقلقاً وغير مقبول غير آبهين بمخاطر الوباء.

ولدى سؤال (تشرين) لمدير فرع (السورية للتجارة) شادي دلالة عن أسباب هذا الازدحام وكيفية تطبيق الشروط الوقائية من فيروس كورونا قال: إن أسباب الازدحام هي إقبال المواطنين للحصول على المواد الرئيسية من خلال البطاقة الإلكترونية بسعر مخفض جداً وتعتبر المواد التي تباع من أجود الأصناف وأن هذا الازدحام فقط عند توزيع المواد المدعومة!

كما يتم ترميم الصالات ومراكز البيع بالسلع والمواد بشكل دائم ولكن يتم التركيز الآن على تأمين المواد الغذائية الرئيسية بحسب تركيز طلبات المواطنين وعن سبب اكتفاء بعض الصالات ببيع المواد المدعومة فقط بالرغم من أن الصالة تحتوي على مواد وسلع أخرى أرجع ذلك إلى انشغال العاملين بتوزيع المواد المدعومة المطلوبة بكثافة مع الأيام الأولى من كل شهر وعندالانتهاء من توزيعها ستعود كل الصالات والمراكز لبيع كل المواد الأخرى ومع ذلك فإن الصالات الكبيرة قدخصصت منفذاً لبيع المواد الرئيسية وأجنحة الصالة الأخرى مفتوحة أمام المواطنين للحصول على المواد والسلع الاخرى .

وأضاف بأنه يتم التعاون مع قوى الأمن الداخلي لتنظيم الدور والمسافات بين المواطنين والتقيد بضرورة ارتداء الكمامة والكفوف , كما تمت زيادة مراكز البيع وأصبحت ٢٠٠صالة رئيسية ومركز بيع ويتم تسيير سيارات جوالة للأرياف والآن لأحياء المدينة من خلال ٣١سيارة جوالة وفي مؤسسات الدولة كما تقوم بعض مراكز البيع بتوزيع مادة الخبز التمويني و العمل مستمر حتى ساعات متأخرة من اليوم وفي أيام العطل الأسبوعية لتأمين وتوزيع المواد للمواطنين وتخفيف الازدحام ما أمكن وتطبيق شروط التباعد المحددة من قبل مديرية الصحة، وفي حي الزقزقانية كان الازدحام أقل بكثير وأحد الأسباب هو أن مركز البيع أصغر والضغط عليه أقل بكثير من مركز البيع في مشروع الحي السابع ذي الكثافة السكانية الملحوظة و المكتظ.

وقال مدير صالة حي الزقزقانية المحدثة محمد الغاوي: إن الإقبال كبير جداً والتركيز على المواد الرئيسية.

وجواباً على سؤال عن قلة المواد في الصالة على الرفوف قال الغاوي : يتم ترميم المواد حسب الطلب ولكن الزبائن يطلبون المواد الرئيسية بشكل أساسي.