آخر تحديث: 2020-04-04 17:22:24
شريط الأخبار

مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/4/4 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في تل مصيبين بريف حلب من الساعة 14.30 وحتى الساعة 17.00

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار

مقالات ذات صلة

Comments are closed