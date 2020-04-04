ورشات تشغيل “كهرباء درعا” تعمل على مدار الساعة

نظراً لكون قطاع الكهرباء من القطاعات الخدمية الحيوية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عن خدماته حرصاً على ضمان استمرارية التغذية للمشتركين وخاصة القطاعات الحيوية من مشاف ومخابز وغيرها ضمن الظروف الراهنة، فإن العمل على صعيد التشغيل متواصل فيه بلا انقطاع.

وفي هذا الشأن أوضح المهندس غسان الزامل مدير عام شركة كهرباء درعا أنه وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن إجراءات التصدي لفيروس كورونا تم تخفيض عدد الإدرابين في الشركة إلى ما نسبته 10% حيث يقتصر الدوام على أكثرهم ضرورة قصوى للعمل فقط، أما بالنسبة لعمال ورشات التشغيل فإن عملهم بقي مستمراً ضمن الحدود الطبيعية وعلى مدار 24 ساعة وعلى كافة مستويات التوتر، وذلك من أجل ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية بالمستوى المطلوب والتدخل السريع حين الحاجة وعند حدوث اي طارئ على صعيد التغذية، وفي حال تطلّبت ضرورات العمل فإنه يتم على الفور استدعاء ورشات الصيانة، مع التركيز على اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر الواجبة وفق التعليمات النافذة للتصدي لفيروس كورونا.

من جهته ذكر رئيس نقابة عمال الكهرباء في درعا_ زياد عرار أن النقابة بالتعاون مع كوادر الشركة قامت بعملية تعقيم لمختلف مواقع العمل بدءاً من مقر الشركة إلى مراكز الطوارئ فالمحطات، بالتوازي مع توزيع كمامات وقفازات على العاملين والتركيز على التوعية لأهمية الحفاظ على النظافة الشخصية والعامة من أجل ضمان سلامة العاملين في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.