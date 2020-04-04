الخضار تسجل انخفاضاً كبيراً في مدينة بانياس وتحافظ على أسعارها في طرطوس

سجلت أسعار الخضار انخفاضاً ملموساً اليوم في مدينة بانياس للجملة والمفرق رغم تباين اسعارها بين تاجر وآخر ما بين ٥٠ إلى ١٠٠ليرة للكيلو الواحد ، فسعر كيلو الخيار الأرضي ٤٥٠ ليرة و البندورة ٥٠٠ ليرة والكوسا ٣٥٠ ليرة والباذنجان المدعبل ٤٥٠ ليرة والملفوف الأبيض ١٥٠ ليرة والبطاطا بالجملة ٣٨٠ ليرة والمفرق بـ ٥٠٠ ليرة والزهرة ٣٧٥ ليرة والفول الأخضر بـ ١٧٥ ليرة، و البصل الفريك بـ٤٥٠ ليرة، باذنجان للمحاشي ٧٠٠ ليرة وسجل كيلو اللوز ٢١٥ ليرة. وحافظت الفواكه على أسعارها، فكيلو الموز البلدي بـ٩٠٠ ليرة والبرتقال ٥٥٠ ليرة والتفاح ما بين ١٠٠٠ _١٢٠٠ ليرة.

بينما حافظت الخضار على أسعارها المرتفغة في مدينة طرطوس. إذ يباع كيلو البطاطا ب ٧٥٠ ليرة والباذنجان المدعبل بـ ٧٠٠ ليرة والبصل الفريك بـ ٦٥٠ ليرة و ربطة البقدونس بـ ١٠٠ ليرة والنعنع بـ١٠٠ ليرة والخس بـ٣٠٠ ليرة للواحدة و البندورة ٥٠٠ ليرة.

وعبّر المواطنون في مدينة بانياس عن رضاهم لهذا الانخفاض الملموس للخضار وعن شكرهم للتجار الذين يرضون بربح بسيط ، كما أملوا بانخفاض جديد للأسعار خلال الأيام القادمة بسبب زيادة الإنتاج .