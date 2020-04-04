ترامب يواصل الانتقام من خصومه ويقيل المفتش العام للاستخبارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقالة المفتش العام للاستخبارات الأمريكية مايكل أتكينسون الذي لعب دوراً أساسياً في الشكوى التي أدت إلى توجيه اتهام له في مجلس النواب والبدء في إجراءات لعزله وانتهت بسبب رفض الجمهوريين للمضي فيها.

وأبلغ ترامب في رسالة وجهها إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وحصلت عليها أسوشيتد برس بقراره طرد أتكينسون وقال فيها: إنه من المهم للغاية أن أثق بالكامل في الموظفين الذين يعملون مفتشين عامين” معتبراً أنه “لم يعد الأمر كذلك مع المفتش العام الحالي دون أن يوضح أسباب ذلك أو يعطي المزيد من التفاصيل.

وتابع إنه من المهم جداً تعزيز الاقتصاد وفعالية وكفاءة البرامج الفدرالية والنشاطات كما أن المفتشين العامين أساسيون من أجل تحقيق هذه الغايات.

وكان أتكينسون أشرف على إعداد شكوى من مجهول أكد فيها أن ترامب حاول في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحقيق مكاسب سياسية شخصية في مخالفة للقانون الأمريكي ثم قام بتسليم الشكوى في آب الماضي ما شكل أساساً لإجراءات اتهام ترامب باستغلال السلطة التي أطلقها خصومه الديمقراطيون في مجلس النواب.

وشهد أتكينسون أمام لجنة مجلس النواب التي حققت في المعلومات بينما كان البيت الأبيض لا يريد أن يتم استجواب أعضاء في الإدارة لتتم تبرئة ترامب في نهاية المطاف في القضية التي حسمها مجلس الشيوخ حسب الدستور الأمريكي حيث يهيمن الجمهوريون عليه.

وسبق لترامب أن طرد العديد من المسؤولين الكبار الذي عارضوا سياساته وتوجهاته في تجسيد لتعاطيه الشخصي والمتهور مع القضايا التي تمس الولايات المتحدة.

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