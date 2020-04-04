آخر تحديث: 2020-04-04 14:23:52
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إرهابيو “داعش” يعدمون 8 مدنيين في بادية التبني بريف دير الزور

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

ارتكبت مجموعة من فلول تنظيم داعش الإرهابي مجزرة جديدة بحق 8 مدنيين في بادية التبني بريف دير الزور الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر أهلية أن مجموعة من فلول تنظيم داعش الإرهابي أقدمت اليوم على إعدام 8 مدنيين من أبناء منطقة معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي وذلك في بادية التبني بريف دير الزور الشمالي الغربي أثناء بحثهم عن مادة “الكمأة”.

وأقدمت مجموعات من فلول تنظيم داعش الإرهابي أكثر من مرة على إعدام العديد من المدنيين أثناء قيامهم بالرعي وجمع الكمأة في أرياف الرقة ودير الزور وحمص.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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