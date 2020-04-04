وكالة الصحافة الفرنسية: قتيلان وسبعة جرحى في اعتداء بسكين جنوب شرق فرنسا

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 11 شعبان 1441 الموافق لـ 04 نيسان 2020
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ترامب يواصل الانتقام من خصومه ويقيل المفتش العام للاستخبارات
إرهابيو "داعش" يعدمون 8 مدنيين في بادية التبني بريف دير الزور
تعافي 94 بالمئة من المصابين بكورونا في الصين
فنزويلا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى احترام سيادة الشعب الفنزويلي
رودريغيز: عقوبات واشنطن تعيق حصول كوبا على أدوية لمواجهة كورونا
الصين تنكس العلم الوطني حداداً على ضحايا كورونا
استشهاد أب وأم وطفلتيهما بقصف العدوان السعودي لصعدة
1480 وفاة بكورونا في أسوأ حصيلة يومية في أمريكا
ارتفاعات قياسية بأعداد وفيات وإصابات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا
بوتيـن يدعو لإبقاء إجراءات العزل الصحي في روسيا حتى أيار
الصحة الإيرانية: المساعدات الأميركية المزعومة للاستعراض السياسي فقط
لوبان: أزمة كورونا أظهرت ضعف الاتحاد الأوروبي
منصور يطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في ظل تفشي كورونا
السفير آلا: سورية تدين الانتهاكات الممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الجولان السوري المحتل
عشراوي تدين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين