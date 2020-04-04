ما بعد تقويض الكورونا

الحروب وسيلة استخدام القوة لتحفيق المكاسب السياسية والتي أهم برامجها الكسب الاقتصادي، وسيرورة التطورات البنيوية لبلدان العالم فراداً و التخندقات العالمية كفرق مجتمعة تجعل أدوات الصراع تختلف زمانياً ومكانياً وكذلك التحالفات ولطالما سمعنا عن تهديدات جرثومية من قوى الاستكبار العالمي وكم من مرض خطير أقتنع الأغلبية بانه صناعة مخابر للربح عبر العلاج وتحديد أدوات الصراع يتحدد بالدول المستهدفة والتمهيد المناسب والتبرير المناسب من القيادة العالمية كدول بعد الحرب العالمية الثانية وصولاً لتمركز الرأسمالية عبر المحتوى الامبريالي في الفترة الآخيرة في حالة تضليل مقصودة عبر الضخ الإعلامي لما سمي العولمة والتي هي كانت جسر عبور للوصول للأمركة شبه المطلقة وطالما كيست العولمة وصبغت بالمحتوى الإنساني نحو جعل العالم قرية واحدة وطالما خدع الكثيرون لتكون الولايات المتحدة المستغيد الأكبر عبر استثمار ادوات طالما كانت إمبراطوريات ودول عظمى وبعد استثمار كل الادوات الهادفة لمسخ الهويات وإزالة الحدود وتشويه الأديان وتعميم ثقافة العنف وتجهيل العالم عبر سياسة القطيع وبعد أن قويت بعض الدول الطرفية البعيدة عن مركز القرار العالمي والممتصة لفوائض العالم وخاصة بشرق آسيا وبعد أن كمل انتشار القوة العسكرية الامريكية وسيطرتها على منابع وطرق النفط والمحيطات وبعد أن كرست الاقتصاد الوهمي على حساب الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج وبعد أن كرست مبدأ القيادة المنفردة للعالم عبر مؤسسات مسيطر عليها فرضت أجنداتها الاقتصادية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتحرير الاقتصاد بما يناسب المصلحة الأمريكية وكل المؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن جاءت السنوات الأخيرة لتفريغ ماسمي العولمة من محتواها لإفهام الجميع أن الولايات المتحدة مالكة القرار ومالكة للعالم ولا تقبل إلا بدور موزع للفتات ولا تقبل بمحاصصات وما شاهدنا من حروب فرض ضرائب ورسوم وتهديدات عسكرية ومضاربات تخفي وراءها السرقة المخفية لبورصات واسواق مالية ولعب باسعار الصرف وافتعال أزمات وتهديدات لتجميع القطيع ببوصلة البرغماتية الامريكية بعد ٢٠٠١ وغزو العراق وأفغانستان والتهديد باللعب بكل دواخل البلدان عبر فرز شخوص معولمة وخاصة اقتصادية ركيزة لها بكل البلدان ومن يواجه ويقاوم يدمر ويتحول لصحراء جرداء وعبر قيادة الفوضى والتي تضعف الجميع وفي ظل تنامي وعي جمعي عالمي عانى من التدمير الممنهج المعولم لاغلب القيم والاخلاق و تعميم الفساد ونشر الثقافة الغرائزية بكل ابعادها و بعد محاباة اعداء الامس و إعطاءهم ادوار والبدء بتقويض أصدقاء الامس وخاصة اوروبا العجوز لما تمثله من ثقل اقتصادي وان نويت سياسي عالمي يشكل خطر كبير وما يدر تقويضها من مكاسب عبر ملء الفراغ و كانت نقطة البدء عزل بريطانيا عبر الانسحاب من الاتحاد الاوروبي دولة الرفاه والاقتصادات المعولمة عبر المانيا قاطرة نموها و ايطاليا وفرنسا واسبانية و الدول الاخرى و بالتالي الفوضى بدواخلهم وزعزعة وحدتهم و محاصرتهم و تقويض اقتصادهم ذو مردود مستقبلي كبير و تغيير عالمي مزهر وهو ما الفيناه وما تكرس بعد إنعكاسات المرض الخطير و الذي بدء بالصين و تفشى باوروبا و العالم وسط عجز اوروبي عن المواجهة من دون مساعدات الصين وروسيا و بنتائج اقتصادية واجتماعية خطيرة بخسائر بكل القطاعات و بطالة مستفحلة و خوف كبير..

والكل يصرخ باعلى صوته جازما بما سيحصل وسط ترقب و ضبابية لا تخلو من تصريحات واتهامات بين الدول وخاصة الصين والولايات المتحدة.. ولكن العقلانية تقتضي الكلام الواقعي والتوقعات المعقولة..

ولا جذم بالنتائج لانه حتى بعز القوى المعروفة كانت البدائل هي التي توضع استراتيجيا عبر مقدمات ونتائج ..

من المنطقي بعد كل الخضات و الاهتزازات ان يعاد النظر بالصيغ الحاكمة للعالم و خاصة النظر في فكرة الراسمالية كنظام قادر علي الإدارة الإنسانية و على اصحيته بالاستمرار لقيادة العالم البشري رغما عن توحش النظام ولا إنسانية مخرجاته ولكن من المنطقي عدم الحلم بأن تكون الأنظمة الشمولية بديلا عبر مساواة الوباء بين الطبقات وتحيزه ضد المرفهين سابقا من كبار السن في بلاد الاغتناء ولكن قد تقل سلطة القطاع الخاص وشراهته ويتراجع دور رجال الاعمال والسماسرة وربما تقل المدارس والجامعات الخاصة ليعود للتعليم الحكومي دوره البناء ولكن بطريقة أكثر وعياً، وربما يعاد النظر بكل منظومات الصحة والتي كانت عبارة عن تجارة وربح على حساب الانسانية و تقويض دور القطاع العام الحكومي وجعل الموت عادة و انقطاع سبل العلاج اعتياد وما وجدناه من انتشار للمرض غالبا مبرمج ربما قد يكون حروب جديدة بغيدة عن الحروب التقليدية وحتى التهديدات النووية، وقد تعود الفكرة القائمة على ان الاستثمار الحقيقي للإنسان وإعادة القيمة للأنسنة بعد ان اصبح الإنسان الآلي هو الهدف والغاية لتوفير المال ويعود العامل والحرفي والمزارع والطبيب والمهندس وغيرهم أدوات وغاية التنمية.