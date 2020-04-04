رئيس اتحاد الغرف الزراعية: توقعات بانخفاض أسعار الخضار في أسواق الهال المركزية في المحافظات قريباً

أكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الخضار في أسواق الهال المركزية بالمحافظات انخفاضاً ملموساً خلال الأيام القليلة القادمة وذلك وفق المعطيات الواردة إلى الاتحاد بشأن واقع أسواق الهال.

وشدد كشتو على ضرورة انعكاس هذا الانخفاض على المواطنين بشكل مباشر دون استغلاله من حلقات الوسطاء والمحتكرين، لافتاً إلى أن الاتحاد طلب من رؤساء غرف الزراعة في المحافظات التنسيق والتواصل مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بهدف وضع مقترحات من شأنها أن تعكس هذا الانخفاض بشكل إيجابي على المواطنين، إضافة إلى المتابعة اليومية من قبل الغرف الزراعية لأسعار الخضار والفواكه في أسواق الهال وأيضاُ أسعار المبيع في أسواق الاستهلاك ،وتزويد الاتحاد بها وفق جدول معد لهذه الغاية ،بالإضافة إلى تقديم مقترح مركزي إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ودعا رئيس اتحاد الغرف الزراعية رؤساء الغرف وأعصاؤها إلى عدم التغطية الإعلامية للمبادرات التي تقدم للمواطنين للتخفيف من معاناتهم بسبب الظروف الحالية وآثارها السلبية الاقتصادية عليهم ،وكذلك عدم تصوير تلك المبادرات أو تصوير المستفيدين واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على كرامتهم.