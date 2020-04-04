مضاعفات تنجم عن التدخين في سياق الإصابة بمرض كورونا

مقابل قناعة وتطبيق الكثيرين للتعليمات والإرشادات الصحية من تنظيف وتعقيم وغسل يدين وغيرها من الإرشادات نرى الكثيرين من المدخنين غير آبهين للتنبيهات والتحذيرات التي أطلقها خبراء الصحة بأن الأشخاص المدخنين قد يكونون أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا “كوفيد 19″، ففي فترة الحجر المنزلي الذي طبق منذ قرابة 18 يوماً كان التدخين سواء بالسجائر أو الأراكيل رفيق الكثيرين وأصبحوا أكثر استهلاكاً له من باب التسلية وعدم وجود ما يفعلونه كما يقولون، ولكن ماذا عن المضاعفات التي تنجم عن التدخين في سياق الإصابة بمرض كورونا؟

هنا أوضح الدكتور جابر سليمان زهره استشاري بالأمراض الصدرية من جامعة ليون-فرنسا. ورئيس الشعبة الصدرية بمشفى الشهيد اللواء حمزه علي نوفل الوطني باللاذقية أن التدخين عادة غير صحية بطبيعة الحال فهو مسؤول عن الإصابة بالعديد من الأمراض، فالمدخنون أكثر عرضة بشكل عام للإصابة بعدوى فيروسية وذلك بسبب تأثرهم السريع بأمراض الجهاز التنفسي وأضاف: التدخين يعيق عمل الشعب الهوائية كخط دفاع ميكانيكي داخل الجهاز التنفسي ضد الميكروبات والفيروسات والمؤثرات البيئية، الأمر الذي يقلل كفاءتها الوظيفية وقدرتها على التجدد، ويجعلها ضحية سهله للالتهابات المزمنة والربو القصبي والتليف الرئوي وللفيروسات.

وأشار أن التدخين يزيد احتمال الإصابة بفيروس كورونا سواء تعلق الأمر بتدخين السجائر العادية أو السيجارة الإلكترونية، ويرجح بعض الخبراء كما يقول د. زهرة أن يكون هذا الأمر هو الذي جعل الرجال في الصين أكثر إصابة بفيروس كورونا مقارنة بالنساء، لاسيما أن الذكور يشكلون أغلب المدخنين في هذا البلد الآسيوي، حيث أن نسبة المدخنين من الرجال بالصين بحدود 47بالمئة بينما لا تتجاوز النسبة 1،8 بالمئة بالنسبة للنساء الصينيات.

وتشير معظم الدراسات كما يبين د. زهرة أنه عندما تتعرض رئة شخص لإنفلونزا أو غيرها من العدوى، فإن الآثار الضارة للتدخين تكون أكثر خطورة على المدخنين مقارنة بغير المدخنين، والسبب أن المدخنين عندما يتعرضون لعدوى شديدة مثل فيروس كورونا تزيد لديهم فرصة حدوث ما يسمى بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة “ARDS”،

وذكر زهرة أن الدراسات السابقة أثبتت أن النيكوتين المستنشق في الرئتين يمكن أن يؤخر التخلص من فيروس الأنفلونزا، وهو ما يمكن أن ينطبق أيضاً على الفيروس التاجي الجديد، وكانت منظمة الصحة العالمية نشرت مؤخرا تحذيرات جديدة من فيروس كورونا جاءت كالأتي: مرض كوفيد19 هو مرض معدي يصيب الجهاز التنفسي، وينتقل عن طريق الرذاذ الذي يخرج من الفم والأنف أو ملامسة الأسطح الملوثة به، وتعتبر الأركيله بيئة صالحة لانتشار الفيروس، حيث أن كل جزء فيها يعد مصدراً للعدوى فلذلك احم نفسك ومن حولك وتوقف الآن عن تدخين الاركيلة .

وختم د. زهرة يجب أن نضيف إلى النصائح العامة المتعلقة بهذا المرض من النظافة والتعقيم والابتعاد عن الازدحام بالبقاء في المنزل، التوقف عن التدخين وهذه فرصة مؤاتية للجميع للتخلص من هذه العادة .