تاج واحد وملايين الرؤوس

بات المشهد العالمي الثقافي والاقتصادي والاجتماعي يضع السيناريوهات الجديدة للتغير الذي سيطرأ على الحياة البشرية ما بعد كورونا ..وأجمل ما في الأمر أن العالم بات مسرحاً مكشوفاً أمام الجميع ولعلنا نتساءل ترى ما هو التغير الثقافي المرتقب فمثلا هل سنكون أمام لغة ثقافية خاصة وجديدة بعد التخلص من ثقافات الحدائة التي أعقبت موجة التملل من الثقافات المحافظة ؟!.

ترى هل ستنشط ثقافة وسائل التواصل الاجتماعي التي كنا نقر بعضها ونرفض أغلبها هل ستصبح حقيقة مفروضة علينا مع نهضة الثقافة الرقمية التي فرضتها كورونا ..؟

وماذا عن الاذاعات الرقمية من جهتي أتوقع أن تكون الأكثر انتشارا عبر الشابكة وكذلك القنوات الرقمية فالكل بات في ظل العزلة يفتش عن أدوات جديدة ولعل القنوات الافتراضية الشخصية باتت الأكثر طلبا وقد تكون الأكثر نجاحا في الفترة القادمة لاعتمادها بشكل كبير على الموهبة وليس على عوامل أخرى كالمحسوبية والواسطة والعلاقات الشخصية وغير ذلك.

لقد ترعرعت الثقافة خلال العقد الأخير في أجواء من الأزمات والإرهاب والحروب وكانت الفرص متاحة فقط أمام فئات محدودة من المثقفين وعلى المشهد المسرحي المحلي وحتى العالمي سنجد تدفق غير مسبوق من الأفكار والإبداعات التي ستثبت نفسها من خلال اتاحة الفرصة لمن يملك موهبة وإبداعا حقيقا والقليل من التكنولوجيا الرقمية.

الثقافة القادمة عبر رياح التغييرات العالمية ستعتمد على الوسائط والصور والموسيقى ومن المحتمل أن تعتمد على العرض الأكثر خفة من العروض المعقدة لأن انتاجها سيكون بسيط وذا تكلفة مالية أقل وقد تكون العروض اللفظية هي الطاغية على الحركية لاسيما وأن ما سيقدم لن يخضع للرقابة المسبقة وإنما لأذواق الجمهور واحتياجاته.

طبعا لن يخلو الأمر من بعض السلبيات والخروقات كما يحدث غالبا .لكن المراهنة الحقيقة اليوم هي تغير النظرة العالمية نحو الانسان ونحو التعامل مع الآخر.

لن ننتظر كثيرا النصوص المسرحية العالمية قادمة وستكون الثقافة حاضرة بشكل كبير كما لم تكن من قبل أي خلال الأزمات والحروب التي مررنا بها وستتحول رويدا رويدا الى ثقافة رقمية وهذا ما سيحدث فرق لأنها لم تعد تحتاج الى تكاليف كبيرة الأمر الذي سيتجسد من خلال اندفاع كثير من الكتاب والشعراء الى تأليف نصوص جديدة تجد تفاعل مباشر من قبل المتصفحين ولذلك لن يكون هناك مكان لمن يتمسك باللغة الثقافية الخشبية والمغرضة.