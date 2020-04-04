كان مُقدراً على حي ساروجة بدمشق في يومٍ ما، غير مُحدد بدقة من سنة 1928م؛ إن يشهد ولادة مُبدع سوري ربما ستطول الأيام كثيراً حتى تأتي بمثله كإنسان وكمبدع اتسم إبداعه بالشمولية، وكأنّ هذا الرجل عاش ليبدع.. هو الفنان، ولا أدري أن كانت وحدها هذه الصفة – فنان- كافية لتُحيط بما قدمه الراحل نهاد قلعي خلال حياته التي وضعت لها الأقدار سنة 1993م خاتمة لها..

فما بين 1928م وحتى سنة 1993م؛ كانت تلك الفسحة التي منحتها الحياة ل(أحمد نهاد الخربوطلي القلعي) لأن يكون فيها كاتباً ومخرجاً وممثلاً، وقاصاً.. ورغم الاسم الطويل في الاسم؛ غير أنّ شخصية درامية سيبتكرها الراحل القلعي، هي شخصية “حسني البورظان” ستعلق به طوال حياته.. تماماً كخالٍ على خد، أو لون عنين.. ليس هذا وحسب؛ بل كان نهاد قلعي مُبتكر الشخصيات المنمطة، أو تنميط الممثلين في شخصيات درامية استمرت معهم طوال حياتهم الفنية، وحتى الإنسانية، وعندما كانوا يتخلون عنها؛ غالباً ما كانوا يفشلون، أو على أقل تقدير لم تكن الشخصيات بالأسماء الجديدة تلقى الأريحية عند جمهور اعتاد على تلك الشخصيات النمطية، وهنا ستورد الذاكرة العشرات لمثل هذه الشخصيات، لعلّ أبرزها شخصية “غوار الطوشة” التي رافقت الفنان دريد لحام عمراً طويلاً، وكذلك شخصية “أبو صيّاح” التي لم يستطع الفنان رفيق سبيعي أن يخرج منها طوال شغله الفني، وهكذا شخصيات مثل “أبو عنتر” الفنان ناجي جبر، و”ياسينو” الفنان ياسين بقوش، و”فطوم حيص بيص” الفنانة نجاح حفيظ، و”بدري أبو كلبشة” الفنان عبد اللطيف فتحي، وغيرهم عشرات الشخصيات الدرامية التي كان لها قصب السبق في مختلف أنواع الدراما السورية من دراما تلفزيونية، ومسرح وسينما.. وكان هؤلاء هم السفراء للهجة السورية وانتشارها في مختلف العالم العربي جنباً إلى جنب مع اللهجة المصرية..

مناسبة الحديث عن الراحل نهاد قلعي؛ هو الكتاب الذي أعدتّه الشاعرة هناء أبو أسعد (نهاد قلعي) الصادر مؤخراً عن الهيئة العامة السورية للكتاب – وزارة الثقافة، وخلاله ترصد أبو أسعد حياة هذا المبدع في مختلف شواغله الإبداعية، كما تُعرّج طويلاً على سرد حياته الإنسانية لاسيما من خلال لقائها مع ابنته (مها قلعي) آخر من تبقى من عائلة الراحل نهاد قلعي..

نهاد قلعي الذي ولد لأسرة دمشقية متوسطة؛ كانت بدأت مواهبه الفنية من سنين مُبكرة، حيث لفت إليه الانتباه من خلال الحفلات المدرسية.. فحتى القصائد التي كان يُلقيها في مثل هذه الاحتفالات؛ كان يُلقيها بانفعال ما، يصل حد البكاء أحياناً إذا ما كانت شواغل القصيدة تحملُ مثل هذه الجرعات الدرامية العالية.. هذا ما كان خلال دراسته حتى حصوله على “السرتفيكا” لكن عندما يصل للدراسة الثانوية في ثانوية التجهيز الأولى – ثانوية جودت الهاشمي- ويتعرف على الفنان المتعدد عبد الوهاب أبو السعود، ووصفي المالح سيكون قادراً على أداء أول أدواره الفنية، والتي ستكون على خشبة مسرح “الهبرا” في حي القصّاع بدمشق من خلال مسرحية (مجنون ليلى) وحينها بدأ حلمه الفني يتبلور، وإن جاءت الظروف مُعاكسة لدراسة الفن دراسة أكاديمية في معهد التمثيل بمصر – حلم أي ممثل في ذلك الحين.

وقبل أن يؤسس (النادي الشرقي) كما تروي أبو أسعد؛ كان على نهاد قلعي أن يتنقل بعشرات المهن لعلّ أبرزها “ضارب آلة كاتبة” التي كانت سبباً في تعرفه على زوجته المُدرسة نبيهة عنتبلي، والتي توفيت سنة 2015، بعد وفاة ابنها الوحيد بشار.. لكن بعد تأسيسه للنادي المذكور؛ فمن خلاله قدم أكثر من مسرحية على مختلف مسارح دمشق وكل ذلك قبل أن تُسند إليه مهمة أول مدير للمسرح القومي في سورية سنة 1960م..

لكن قبل كل ذلك كان القلعي انتسب إلى نادي آخر قبل النادي الشرق؛ هو نادي “استديو البيرق” الذي أسسه شفيق المنفلوطي، وكانت أول مسرحية له بعنوان “جيشنا السوري” على مسرح “سينما عايدة” في ساحة الحجاز.. وفي سنة 1954م أسس القلعي “النادي الشرقي” مع سامي جانو، عادل خياطة، عدنان عجلوني، ونزار براقي.. ومن خلال هذا النادي قدم عشرات المسرحيات، أولها كانت “الأستاذ كلينوف” على مسرح اللاييك، ومن خلالها اكتشف لديه الحس الكوميدي الذي اتسمت به جميع أدواره اللاحقة فيما بعد..

وفي عام 1960م؛ سيكون القلعي أول مدير للمسرح القومي، وكان حينها رفيق الصبان مديراً للمسارح حيث ستتواجه الرؤيتان بين تقديم المسرحيات النخبوية الكلاسيكية العالمية التي يُمثلها الصبّان الدارس في لندن، وبين المسرحيات التي تحمل الحس الشعبي وأحياناً الشعبوي الذي يُمثله القلعي.. وحين قدّم الصبّان أول عروضه وهي مسرحية “براسكوفيا” لاقت استحسان النقاد ولم تلق الحفاوة الجماهيرية، فيما قدّم القلعي مسرحية “المزيفون” لمحمود تيمور ولاقت الإقبال الجماهيري الواسع..

وبعد خمسة عشر عاماً من العمل المسرحي؛ جاءت ولادة التلفزيون، وبدأ نهاد العمل فيه منذ اليوم الأول سنة 1960.