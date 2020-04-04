آخر تحديث: 2020-04-04 11:33:42
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خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة باعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين على خطوط نقل التوتر المغذية للمحطة
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خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة باعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين على خطوط نقل التوتر المغذية للمحطة

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التصنيفات: آخر الأخبار

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