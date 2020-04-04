رودريغيز: عقوبات واشنطن تعيق حصول كوبا على أدوية لمواجهة كورونا

أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن العقوبات الأمريكية الظالمة المفروضة على بلاده تشكل العائق الأساسي للحصول على الأدوية والمعدات والمواد اللازمة لمواجهة وباء كورونا.

وفي تغريدة له على موقع تويتر أشار رودريغيز إلى أن فيروس كورونا المستجد أظهر حجم القيود الهائلة التي يفرضها الحصار الاقتصادي الأمريكي على كوبا مشددا على أن هذا الحصار يشكل أيضا العقبة الرئيسية أمام التنمية في البلاد.

وكان رودريغيز أكد في تصريحات له أول أمس أن فيروس كورونا أظهر للعالم أن الحكومة الأمريكية الحالية تشكل تهديدا للبشرية من خلال إعطاء الأولوية للانتخابات والرغبة في حماية الشركات ما جعل الأمريكيين يواجهون هذا الوباء دون رعاية صحية مناسبة.

وتتعرض كوبا لحصار اقتصادي جائر من قبل الولايات المتحدة منذ نحو 60 عاما بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية.

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