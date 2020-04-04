تعافي 94 بالمئة من المصابين بكورونا في الصين

أعلنت الصين اليوم تعافي 94 بالمئة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن لجنة الصحة الوطنية بالصين قولها إن “عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين بلغ 81639 حالة شفي منها 76751 شخصاً وغادروا المستشفيات” لافتة إلى تعافي 180 مريضاً أمس.

وتابعت اللجنة أن “العدد الإجمالي لحالات الوفاة نتيجة المرض بلغ 3326 حتى يوم أمس”.

إلى ذلك ذكرت اللجنة أنها تلقت تقارير عن 19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس من بينها 18 حالة وافدة من الخارج.

وذكرت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن الحالة المحلية الجديدة في مقاطعة هوبي كما تم الإبلاغ عن 4 حالات وفاة في البر الرئيسي الصيني جميعها في نفس المقاطعة.

وقالت اللجنة إن 1030 مريضاً مصاباً بالفيروس بدون أعراض ما زالوا تحت الملاحظة الطبية من بينهم 239 وافداً من الخارج مضيفة إنه تم الإبلاغ عن 845 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و43 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و348 حالة في تايوان بما فيها 5 حالات وفاة.

ونكست الصين اليوم العلم الوطني في ميدان تيان ان من بالعاصمة بكين حداداً على الذين قضوا في المعركة ضد وباء فيروس كورونا المستجد وأرواح ضحايا المرض.

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