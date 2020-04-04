استشهاد أب وأم وطفلتيهما بقصف العدوان السعودي لصعدة
استشهد أربعة يمنيين اليوم جراء قصف صاروخي لقوى العدوان السعودي على محافظة صعدة شمال اليمن.
وذكر موقع المسيرة نت أن “أفراد أسرة مكونة من أب وأم حامل وطفلتين استشهدوا بقصف صاروخي سعودي على منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية”.
واستشهد 3 يمنيين وأصيبت امرأة بجروح أمس جراء غارة لطيران العدوان السعودي على صعدة أيضاً.
وتتعرض المديريات الحدودية بصعدة وغيرها من المناطق لقصف متواصل بشكل يومي من قبل قوى العدوان الأمر الذي يتسبب بسقوط ضحايا من المواطنين معظمهم أطفال ونساء وتدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة.