1480 وفاة بكورونا في أسوأ حصيلة يومية في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 1480 وفاة في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في أسوأ حصيلة بين جميع البلدان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجامعة قولها إنه مع الوصول إلى 1480 حالة وفاة بين الساعة 30ر8 مساء بالتوقيت المحلي الخميس والساعة ذاتها من مساء الجمعة بات إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليا 7406 حالات بينما وصل عدد الإصابات المؤكدة بالوباء إلى 273 ألفا وتعافي 9500 حالة.

ويبدو أن الولايات المتحدة تتحول سريعا إلى بؤرة رئيسة جديدة للوباء.

وكانت جامعة جونز هوبكنز أعلنت أمس أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغت 6586 وفاة إضافة إلى إصابة 258214 حالة.

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض يتوقع أن يودي “كوفيد19” بحياة ما بين 100 إلى 240 ألف شخص في البلاد.

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