آخر تحديث: 2020-04-04 11:28:51
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خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة باعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين على خطوط نقل التوتر المغذية للمحطة
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 4-4-2020 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حي القابون شرق دمشق من الساعة 10.00 وحتى الساعة 14.00

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التصنيفات: آخر الأخبار

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