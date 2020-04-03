ارتفاعات قياسية بأعداد وفيات وإصابات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا

أودى وباء فيروس كورونا بحياة أكثر من 40 ألف شخص في أوروبا في وقت سجلت فيه الولايات المتحدة اليوم ارتفاعاً قياسياً جديداً في أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس.

وأفادت فرانس برس نقلاً عن مصادر رسمية أوروبية بأن الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات في القارة بلغت 40768 وفاة إضافة إلى 57452 إصابة مؤكدة جديدة لتبقى أوروبا الأكثر تأثراً بالوباء حيث سجلت إيطاليا 14681 وفاة مقابل 10935 في إسبانيا وهما الدولتان الأكثر تضرراً على هذا الصعيد في العالم.

من جانبها سجلت فرنسا 5387 وفاة بزيادة 588 وفاة إضافية خلال الساعات الـ 24 الماضية بينما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد 64338 إصابة.

بدورها أعلنت بريطانيا عن تسجيل 684 وفاة إضافية في المستشفيات خلال يوم واحد بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للمصابين إلى 38168.

وكانت بريطانيا افتتحت مشفى ميدانياً كبيراً وسط لندن لاستيعاب الارتفاع في عدد المرضى.

من جانبها أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 930 وفاة اليوم ليرتفع الإجمالي إلى 5443 بينما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 239 ألفاً و279 حالة ما يشكل زيادة بواقع 26135 حالة عن الإحصاء المسجل أمس.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى 8 حالات وفاة موضحة أن إجمالي عدد الإصابات التي سجلت ارتفع إلى 985 حالة و 66 حالة وفاة.

بدوره أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة انتشار فيروس كورونا بالجزائر ارتفاع عدد الوفيات في البلاد إلى 105 بعد 22 حالة وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية مشيراً إلى أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 185 إصابة وهو أعلى رقم يومي منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر ما يرفع العدد الكلي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 1171 حالة.

بينما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن رصد 240 إصابة جديدة ما يشكل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالمرض منذ بدء تفشيه في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لمصابين أعلن عنهم مسبقاً وبذلك يبلغ عدد الإصابات التي جرى تشخيصها 1264 حالة بينما ارتفعت حصيلة المتوفين بالعدوى من الفيروس إلى 9 حالات.

إلى ذلك قالت وزارة الصحة التركية إنها سجلت 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الضحايا في البلاد إلى 425 بينما ارتفع عدد المصابين بواقع 2786 ليصل المجموع إلى 20921.

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