التربية تحدد الأحد القادم بدء تعويض الفاقد التعليمي لطلاب الثالث الثانوي التجاري على منصة دمشق التربوية

إن النظام الدولي لا ترتسم ملامحه من فراغ، ولا شكّ في أن ما يمر فيه العالم من أزمات وقضايا تفرزها البيئة الدولية المتغيرة سيؤثر فيه، فهل نقف اليوم على عتبات تغيير في بنية النظام العالمي؟ تغيير بحجم انهيار الولايات المتحدة... المزيد ←