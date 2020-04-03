ارتفاع غير مسبوق لوفيات “كورونا” في بريطانيا خلال يوم واحد

سجلت بريطانيا اليوم ارتفاعاً غير مسبوق بعدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا بواقع 684 حالة جديدة خلال يوم واحد في رقم قياسي جديد يشير إلى تسارع انتشار الوباء.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البريطانية قولها في إحصائية اليوم إن عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن هذا الفيروس ارتفع إلى 3605 حالات من 2921 حالة أمس أي بنسبة 23 بالمئة ما يمثل أكبر زيادة يومية لحصيلة المتوفين بالمرض منذ بدء تفشيه في البلاد.

وأضافت الوزارة إن العدد العام للإصابات بالفيروس التي تم رصدها من قبل الأطراف الطبية المعنية ارتفع بواقع 4450 حالة جديدة ووصل إلى 38168 حالة بعد أن كان على مستوى 33718 أمس.

وكانت السلطات البريطانية أعلنت في وقت سابق أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية لأن الجهات الطبية تجري حالياً فحوصاً فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة بينما نصحت الحكومة هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراضاً طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي.

في هذه الأثناء أعلن قصر باكينغهام أن ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية ستتوجه مساء اليوم بكلمة متلفزة إلى البريطانيين ودول الكومنولث حول وباء كورونا.

إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا تمديد حجره الصحي أكثر من الأيام السبعة التي أوصت بها السلطات الصحية البريطانية إلى حين اختفاء أعراض المرض.

وتعهدت الحكومة البريطانية بعد انتقادها لبطئها بالتحرك بإجراء مئة ألف فحص طبي يومياً حتى نهاية الشهر الجاري.

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