منصور يطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في ظل تفشي كورونا
طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له في ظل تفشي فيروس كورونا.
وذكرت وكالة “وفا” أن منصور أكد في رسالة وجهها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الاحتلال يواصل انتهاكاته وممارساته بحق الشعب الفلسطيني من خلال هدم منازله وتجريف أراضيه والاستيلاء عليها والتهجير القسري للأسر الفلسطينية رغم التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضح منصور أن الأسرى في معتقلات الاحتلال يفتقرون لأسس الصحة العامة إلى جانب معاناتهم جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد وانعدام وجود الأطباء والعلاج والأجهزة الطبية ومواد التنظيف وعدم اتخاذ إجراءات تمنع انتقال الفيروس إليهم مطالباً بالإفراج عن أكثر من 5 آلاف أسير من بينهم 180 طفلاً و43 امرأة.
وأشار منصور إلى أن قطاع غزة المحاصر منذ سنوات يعاني ظروفاً إنسانية واجتماعية واقتصادية وخيمة نتيجة الحصار الجائر والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي قوضت جميع جوانب الحياة ما يؤدي إلى عدم إمكانية مواجهة فيروس كورونا.
ودعا منصور المجتمع الدولي إلى التعاون والتضامن لحماية كل شخص في العالم من هذا الفيروس بما في ذلك الشعب الفلسطيني.