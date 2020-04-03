“مشفى الدريكيش” في طرطوس يؤكد عدم وجود أي حالة مشتبه بها وكل ما تم تداوله شائعات لا صحة لها

طرطوس - رفاه نيوف

نفى الدكتور محي الدين عيسى مدير مشفى الدريكيش الوطني ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول الحالة التي وصلت إلى المشفى يوم أمس الخميس وأنها حالة مشتبه بها بفيروس كورونا.

حيث أكد د. عيسى أن المريضة دخلت المشفى الساعة السابعة مساء يوم الخميس وهي من خارج منطقة الدريكيش وكانت بحالة ترفع حروري وسعال جاف ووهن عام، حيث تم قبولها في المشفى وحجرها مباشرة وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل تبين أن المريضة مصابة بإنتان فيروسي حاد (ذات رئة) وحالتها اليوم الجمعة جيدة ومستقرة حيث انخفضت الحرارة وخف السعال والمريضة لا تزال في المشفى بمتابعة واهتمام الكادر الطبي والتمريضي.

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