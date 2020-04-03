مدير صحة السويداء ينفي صحة خبر الحجر على ٥٢٥ شخصاً في المحافظة

أكد مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا أن الخبر المعلن على شبكة روسيا اليوم عار عن الصحة وأن الرقم المذكور هو لكل القادمين من منافذ غير شرعية إلى المحافظة، تمت متابعتهم من فرق التقصي الوبائي، و تبين سلامتهم من الأعراض والإصابة وكل المسوح التي أجريت على مشتبهين محتملين هي سلبية لغاية الآن.

وقال مهنا: نؤكد خلو المحافظة من الإصابة بفيروس كورونا، وأن كل القطاع الصحي في محافظة السويداء في كامل الجهوزية ، مشيراً إلى أن مديرية الصحة قامت بتجهيز مكانين لحجر الحالات المخالطة والمشتبه بها والقادمة من أماكن موبوءة وهما مشفى سالي والمركز التدريبي التابع لمديرية تربية السويداء، والمركزان مجهزان بكافة الخدمات الإسعافية والضرورية لاستقبال الحالات في مثل هذه الظروف، كما تم تجهيز قسم للعزل الصحي في مشفى الشهيد زيد الشريطي ، وتم تقسيم المشفى إلى قسم غربي يستقبل الحالات المشتبهة بفايروس كورونا، وقسم شرقي يستقبل جميع الحالات الطبية والعلاجية والجراحية الإسعافية في المحافظة.

كما نفت وزارة الصحة ما بثته قناة روسيا اليوم عن حجر 525 شخصا للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا في محافظة السويداء.

وكانت قناة روسيا اليوم قالت: إن محافظة السويداء فرضت الحجر الصحي على 525 مواطناً دخلوا المحافظة بطرق غير شرعية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.